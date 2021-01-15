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"النصر" يتغلّب على "الرائد" بهدف دون ردّ

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أحرزه عبد المجيد الصليهم

تغلّب فريق نادي النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الرائد بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وساد التعادل السلبي بين الفريقين خلال زمن المشهد الأول، واستمرّ السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، حتى قبل نهاية المباراة، وتحديدًا عند الدقيقة 83 حينما تمكّن عبد المجيد الصليهم من قيادة فريق النصر لهذا الفوز، بعد أن سدّد الكرة من داخل منطقة الجزاء مستقرّة في الشباك، ومعلنًا بها حصول فريقه على النقاط الثلاث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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