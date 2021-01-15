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اليمن يدين إطلاق المليشيات الحوثية 3 طائرات "مفخخة" باتجاه

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اليمن يدين إطلاق المليشيات الحوثية 3 طائرات "مفخخة" باتجاه السعودية اليمن يدين إطلاق المليشيات الحوثية 3 طائرات "مفخخة" باتجاه

مصراوي Masrawy

07:01 م الجمعة 15 يناير 2021

عدن - (أ ش أ):

دان اليمن بشدة إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، 3 طائرات مسيرة بدون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة باتجاه .

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأيدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.

وأضافت أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن؛ ليثبت للعالم تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي في استمرار عملياتها الإرهابية وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة.

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