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مصرع سائق سقط عليه جانب سيارة نقل في الغربية

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مصرع سائق سقط عليه جانب سيارة نقل في الغربية مصرع سائق سقط عليه جانب سيارة نقل في الغربية

مصراوي Masrawy

06:59 م الجمعة 15 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
لقي سائق مصرعه، إثر سقوط "ضلفة" جانب سيارة نقل عليه أثناء إصلاحها بإحدى الورش بالغربية، وجرى إيداع الجثة مستشفى ميت غمر في الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول هشام كمال ٣٨ عامًا سائق، ومقيم قرية" الزبدية " دائرة مركز قنا جثة هامدة.
بالفحص تبين أنه أثناء إصلاح المتوفى مفصلات جانب السيارة النقل خاصته بورشة في زفتى بالغربية سقت "ضلفة الجانب" على رأسه ومات.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٤ أحوال قسم ميت غمر لسنة ٢٠٢١ ، وجاري إرساله لمديرية أمن الغربية جهة الإختصاص .

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