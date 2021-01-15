"بحرية" و"جوية" وأسلحة.. تفاصيل "العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران"

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إعلان أكد أن نظام الملالي يغذي الصراعات ويهدد الأمن والاستقرار في 4 دول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، تتعلق بشركات تعمل في مبيعات الأسلحة، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط عليه.

وقالت الخارجية الأمريكية: إن "انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية يهدد الأمن الإقليمي، وإن الأسلحة الإيرانية تغذي الصراعات في سوريا ولبنان والعراق واليمن".

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل منظمتي الصناعات البحرية والجوية الإيرانية، لافتة إلى أن إيران تستخدم هجمات الزوارق والصواريخ والمُسيَّرات في حملة نشر الإرهاب عالمياً.

وطالبت الخارجية الأمريكية كل الدول بحظر بيع أو تزويد إيران بالأسلحة، مشددةً على أنها ملتزمة بمواصلة الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه بشكل جذري.

