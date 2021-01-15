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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق "المنصورة- جمصة"

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق "المنصورة- جمصة" إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق "المنصورة- جمصة"

مصراوي Masrawy

06:40 م الجمعة 15 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص على طريق "المنصورة- جمصة" أمام قرية "القطنة" التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق (المنصورة- جمصة) أمام قرية "القطنة".

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين تصادم سيارة قيادة محمد عبدالمنعم علي ٣٤ عامًا، بأخرى فر قائدها هاربًا.

ونجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى باشتباه نزيف داخلي بالمخ و٤ من مرافقيه، وبسؤال المصابين أيدوا مضمون الفحص.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 308 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الستاموني وجاري استكمال الفحص، وضبط قائد السيارة الهارب.

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