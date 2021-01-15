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مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات البراق الليبية

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مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات البراق الليبية مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات البراق الليبية

مصراوي Masrawy

06:29 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة البراق القادمة من ليبيا، على متنها 55 راكبًا على طراز بوينج 737، في إطار عودة تسيير الرحلات القادمة من ليبيا والتابعة لشركة البراق الليبية، بعد توقف رحلاتها إلى .

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إن مطار برج العرب، استقبل الطائرة بمدافع المياه لافتتاح الخط مرة أخرى، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب، والإشراف على سرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين، وتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

والجدير بالذكر ستسير 4 رحلات أسبوعية من وإلى 4 مطارات ليبية هي (بنغازي وطبرق والأبرق ومعتيقة) أسبوعيًا.​

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