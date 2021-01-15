اغتصاب وتعذيب حتى الموت ودعارة.. هنا "فظائع الحوثي في ذمار اليمنية"

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خطف واعتقال تعسفي لناشطين وإخفاء قسري وتوقيف مسافرين بدوافع سياسية

كشف تقرير حقوقي يمني عن فظائع ارتكبتها ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار اليمنية خلال العام 2020، مشيرة إلى أنها رصدت أكثر من 2313 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيا المدعومة من إيران خلال هذا العام.

وبحسب التقرير الذي نشرته "منظمة مساواة للحقوق والحريات"، فإن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات خطيرة في محافظة ذمار، تنوعت ما بين انتهاكات فردية وجماعية واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء في التقرير أنه تم توثيق 874 حالة انتهاك، توزعت بين 16 حالة قتل عمد و3 حالات تعذيب حتى الموت و28 حالة إصابة وشروع في القتل و9 حالات أحكام إعدام خارج إطار القانون، و94 حالة تعذيب في السجون و41 حالة اعتداء على السلامة الجسدية، و5 حالات اغتصاب وإكراه على الدعارة، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وأضاف التقرير أن "عدد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي الموثقة في محافظة ذمار بلغت 426 حالة اعتقال تعسفي؛ منها 18 حالة اعتقال لناشطين، 39 حالة إخفاء قسري و13 حالة أخذ مدنيين كرهائن، و200 حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرور مواطنين في محافظة ذمار".

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت 1179 حالة انتهاك جماعي توزعت بين 420 حالة استعمال الأعيان الثقافية والدينية التاريخية لتكريس ونشر خطاب الحوثيين العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد، و24 حالة اعتداء على مؤسسات تعليمية، و32 حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات، و408 حالات حرمان للمعتقلين من حقوقهم في المعتقلات والسجون.

وأوضحت أنها رصدت كذلك 313 حالة تجنيد لأطفال في المحافظة و259 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة توزعت بين 18 حالة اقتحام قرى و42 حالة اقتحام منازل و7 حالات نهب منازل.

كما لفتت إلى أنها رصدت 102 حالة جباية أموال لصالح "المجهود الحربي" و12 حالة اقتحام دور عبادة، و6 حالات احتلال لدور تعليم القرآن الكريم، و72 حالة نهب لمقتنيات شخصية، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات هي فقط ما تمكنت من رصده وليس جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية.