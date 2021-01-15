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واشنطن تفرض عقوبات على منظمتي الصناعات البحرية والجوية الإيرانية

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واشنطن تفرض عقوبات على منظمتي الصناعات البحرية والجوية الإيرانية واشنطن تفرض عقوبات على منظمتي الصناعات البحرية والجوية الإيرانية

مصراوي Masrawy

06:28 م الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على منظمتي الصناعات البحرية والجوية الإيرانية، بعد اتهام طهران باستخدام الأسلحة غير التقليلدية لممارسة "الإرهاب العالمي".

وقالت الخارجية الإيرانية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، اليوم الجمعة، إن الأسلحة "غير التقليدية الإيرانية وسيلة النظام لممارسة الإرهاب العالمي".

وكانت وكالة "رويترز"، ذكرت اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، خاصة بقطاعي المعادن والأسلحة التقليدية.

وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد على إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

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