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شركة هواوي تفتتح أكبر متجر خارج الصين في الرياض

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شركة هواوي تفتتح أكبر متجر خارج الصين في الرياض شركة هواوي تفتتح أكبر متجر خارج الصين في الرياض

مصراوي Masrawy

05:56 م الجمعة 15 يناير 2021

الرياض - (د ب أ):
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح توقيع اتفاقية بين شركة هواوي وشركة " كادن للاستثمار" في المملكة لافتتاح أكبر متجر رئيسي لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض.
وقال الفالح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، إن هذه خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن الاتفاق هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ديسمبر الماضي، ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.

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