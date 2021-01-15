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برلين: نعول على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "نورد ستريم 2"

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برلين: نعول على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "نورد ستريم 2" برلين: نعول على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "نورد ستريم 2"

مصراوي Masrawy

05:55 م الجمعة 15 يناير 2021

برلين - (د ب أ):

عقب إصدار السلطات الألمانية تصريح ببناء آخر جزء من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" في المياه الألمانية، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يود إجراء محادثات مع الأمريكية الجديدة حول المشروع المثير للجدل.

وقال ماس في برلين اليوم الجمعة: "بالطبع نريد التحدث مع زملائنا في واشنطن حول هذه القضية بمجرد تولي الإدارة الجديدة للسلطة".

وأشار ماس إلى أن الولايات المتحدة قررت في ديسمبر الماضي إجراء مشاورات على المستوى الحكومي قبل فرض عقوبات جديدة، وقال: "نعتقد أن هذا قرار إيجابي".

ووافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" في المياه الإقليمية الألمانية اليوم.

وكان التصريح السابق يسمح بمواصلة العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا اعتبارا من نهاية مايو المقبل.

ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" شبه المكتمل حاليا كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجيا من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية.

ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على وفرضت عقوبات على المشروع.

ومن المتوقع ألا تغير الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل، المسار الحالي.

ولم يدل ماس بمزيد من التفاصيل عن بناء خط الأنابيب نفسه: وقال: "لا يمكنني إعطاء أي معلومات حول كيفية تعامل أولئك الذين سينفذون هذا البناء الآن مع هذا التصريح".

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