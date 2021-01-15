الاتحاد الأوروبي يمنع وزير الخارجية السوري من السفر إلى دول الاتحاد

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مصراوي Masrawy

بروكسل - (د ب أ):

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات على وزير الشؤون الخارجية السوري فيصل المقداد بتجميد أصوله في التكتل، ومنعه من السفر إلى دوله الأعضاء.

وجاء في بيان صحفي أن "المجلس قرر اليوم إضافة فيصل المقداد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات أوروبية مقيدة بشأن سورية، في ضوء تعيينه مؤخرا، وزيرا للشؤون الخارجية".

واختير المقداد وزيرا للخارجية، بعد وفاة سلفه وليد المعلم في نوفمبر. وعمل المقداد نائبا لوزير الخارجية منذ عام 2006.

وبإضافة المقداد، يصبح عدد الأشخاص المفروض عليهم عقوبات 289 شخصا. وتخضع 70 منظمة أخرى أيضا لعقوبة تجميد الأصول.

تم فرض العقوبات عام 2011، عندما تفجرت الحرب الأهلية السورية. وتحكم حكومة الرئيس بشار الأسد مرة أخرى قبضتها على أجزاء كبيرة للغاية من البلاد.

ووفقا للبيان الصحفي، تستهدف العقوبات الشركات وأرباب العمل "الذين يستفيدون من صلاتهم بالنظام ومن اقتصاد الحرب".