مرشح الرئاسة الأوغندي المعارض: "أنا تحت حصار" الجيش

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مصراوي Masrawy

كمبالا - (د ب أ):

قال مرشح المعارضة الرئاسية في أوغندا "بوبي واين" اليوم الجمعة، إنه "تحت حصار" الجيش، فيما يجري فرز الأصوات بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف واين 38 عاما في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن تحت الحصار. وقد قفز الجيش من فوق السياج وسيطر الآن على منزلنا".

وذكرت اللجنة الانتخابية أنه تم فرز نحو 34 في المائة من الأصوات حتى بعد ظهر اليوم ، وأن الرئيس الحالى يورى موسيفيني يتقدم السباق مبكرا بنسبة 65 في المائة من الأصوات ، يليه واين بنسبة 27 في المائة

وينظر إلى انتخابات 14 يناير على انها سباق شديد بين موسيفيني المستبد الذي يتولى السلطة منذ 35 عاما وواين ، نجم البوب الذي تحول إلى سياسى واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني .

ويشار إلى أن موسيفيني 76 عاما هو أحد أقدم الزعماء في إفريقيا، وقام بتعديل دستور أوغندا لتمكينه من الترشح لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

وينظر إلى واين ، الذي يتمتع بدعم شباب أوغندا ، على أنه المنافس الأول لحكم موسيفيني والذي يتمتع بفرصة واقعية للفوز.

وقامت حكومة موسيفيني، التي تدرك تماما هذا التهديد ،أول أمس الأربعاء بوقف خدمات الإنترنت، قبل ساعات قليلة من بدء التصويت.

وقد طغت على الانتخابات أعمال العنف منذ بدء الحملات الانتخابية، مع أعمال عنف شبه يومية ووجود مكثف للشرطة والجيش يوم الانتخابات.

ويحتاج المرشح إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الأصوات للفوز في الجولة الأولى. وإذا لم ينجح أي مرشح في تحقيق ذلك، سيتم تحديد موعد لإعادة الانتخابات.