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مطار القاهرة: سفر ووصول 30 ألف راكب على متن 242 رحلة جوية

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مطار القاهرة: سفر ووصول 30 ألف راكب على متن 242 رحلة جوية مطار القاهرة: سفر ووصول 30 ألف راكب على متن 242 رحلة جوية

مصراوي Masrawy

05:52 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سفر ووصول 30 ألف راكب، على 242 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24، وصول 119 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب، وإقلاع 123 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 18 ألف راكب.

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