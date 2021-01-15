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لبنان: الجيش يعلن تسلم مواطن اختطفته إسرائيل قبل أيام

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لبنان: الجيش يعلن تسلم مواطن اختطفته إسرائيل قبل أيام لبنان: الجيش يعلن تسلم مواطن اختطفته إسرائيل قبل أيام

مصراوي Masrawy

05:41 م الجمعة 15 يناير 2021

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني تسلم المواطن الذي اختطفته إسرائيل قبل أيام من داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن التحقيقات قد بدأت في سبيل معرفة ملابسات عملية الاختطاف.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن القوات المسلحة تسلمت من الصليب الأحمر الدولي المواطن اللبناني حسن قاسم زهرة والذي كان يرعى الماشية في منطقة بسطرة بقرية كفر شوبا الحدودية (جنوبي لبنان) قبل أن تختطفه دورية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي وتقتاده عنوة إلى داخل إسرائيل.

وكانت نائبة رئيس اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن المواطن اللبناني الذي اختطفته إسرائيل جرى إطلاق سراحه، متوجهة بالشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) والصليب الأحمر الدولي على الجهود والاتصالات التي قاموا بها في سبيل إتمام هذه المهمة.

وأكدت وزيرة الدفاع أن اختطاف المواطن اللبناني حسن قاسم زهرة يمثل اعتداء صارخا وانتهاكا لحقوق الإنسان وإصرارا على الاستمرار بالأعمال العدائية تجاه لبنان وسيادته، مطالبة من المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة، حمل إسرائيل على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ووقف الاعتداءات المتواصلة على المواطنين والأراضي والأجواء اللبنانية.

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