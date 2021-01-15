أخبار عاجلة

أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

وزير الصحة الاردني : المصابون بكورونا 8 أضعاف الاصابات المعلنة

Print
وزير الصحة الاردني : المصابون بكورونا 8 أضعاف الاصابات المعلنة وزير الصحة الاردني : المصابون بكورونا 8 أضعاف الاصابات المعلنة

جى بي سي نيوز :- قدر وزير الصحة نذير عبيدات، عدد المصابين بعدوى المستجد التي تختلف عن الإصابة المثبتة وتكشف بفحص الأجسام المضادة بثمانية أضعاف العدد الإجمالي للإصابات المثبتة في العالم وليس في الأردن فقط.

ووصل العدد الإجمالي لعدد الإصابات المثبتة إلى 312043 حتى الخميس، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبشأن عودة الطلبة إلى الانتظام بالدراسة وجاهيا في المدارس في الفصل المقبل، قال "إذا حافظنا على الوضع الوبائي سوف نكمل الفصل، وعند عدم الالتزام هناك خطورة".

ورأى :  أن الوضع الوبائي في الأردن أفضل مما كان سابقا، مضيفاً "كل المؤشرات تقول ذلك ونسبة الفحوص الإيجابية أقل من 5% وهو رقم مريح ونأمل انخفاضه مستقبلا".

وأشار إلى أن العودة إلى المدارس غير مرتبطة بتلقي المعلمين للقاح، لكن هناك تفكير لتوفير اللقاح للمعلمين كفئة مرتفعة الاختطار، معبراً عن أمله في التمكن من توفير اللقاحات للمعلمين لكن الأمر يحتاج إلى دراسة والمزيد من الجهد ، وفق المملكة . 

وتحدث عبيدات عن وجود بروتوكول "مهم" للحفاظ على الوضع الوبائي أثناء وجود الطلبة والمعلمين في المدارس، ويعتقد الوزير انه جيد ويحافظ على الوضع الوبائي "إن طُبق".

ودعا المعلمين ومدراء المدراس وأولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة إلى تطبيق البروتوكول بهدف استمرار التعليم داخل أسوار المدرسة.

وبشأن عودة الطلبة إلى الدراسة في الجامعات، أوضح عبيدات أن الجامعات ليست مسؤولية وزارة الصحة، مضيفاً "من ناحية وبائية فقط لا شك أن عودة الجامعات بأعداد كبيرة ووجود عدد كبير من الطلبة في صالات مغلقة له تأثير على الوضع الوبائي، لكن موضوع عودة الجامعات هو قرار للحكومة ولا يوجد قرار بالعودة حتى الآن".

وبعد وصول عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا الخميس إلى 25 إصابة، أعلن وزير الصحة عن تعرض مجموعة داخل الأردن للعدوى بالسلالة الجديدة من كورونا من قادمين مصابين من خارج الأردن.

"المصابون بالسلالة الجديدة كانوا معزولين في بيوتهم ولم يتم حجرهم مؤسسيا"، وفق الوزير الذي لم يستبعد ازدياد أعداد المصابين بالسلالة الجديدة.

وتحدث عن وجود طفرات أخرى يتم اكتشافها في الأردن وفي العالم باستمرار.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

تسجيل 957 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات في الاردن

تسجيل 957 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات في الاردن

سلبية عينات 9 من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

سلبية عينات 9 من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

شبكة عيون الإخبارية