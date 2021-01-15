وزير الصحة الاردني : المصابون بكورونا 8 أضعاف الاصابات المعلنة

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جى بي سي نيوز :- قدر وزير الصحة نذير عبيدات، عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد التي تختلف عن الإصابة المثبتة وتكشف بفحص الأجسام المضادة بثمانية أضعاف العدد الإجمالي للإصابات المثبتة في العالم وليس في الأردن فقط.

ووصل العدد الإجمالي لعدد الإصابات المثبتة إلى 312043 حتى الخميس، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبشأن عودة الطلبة إلى الانتظام بالدراسة وجاهيا في المدارس في الفصل المقبل، قال "إذا حافظنا على الوضع الوبائي سوف نكمل الفصل، وعند عدم الالتزام هناك خطورة".

ورأى : أن الوضع الوبائي في الأردن أفضل مما كان سابقا، مضيفاً "كل المؤشرات تقول ذلك ونسبة الفحوص الإيجابية أقل من 5% وهو رقم مريح ونأمل انخفاضه مستقبلا".

وأشار إلى أن العودة إلى المدارس غير مرتبطة بتلقي المعلمين للقاح، لكن هناك تفكير لتوفير اللقاح للمعلمين كفئة مرتفعة الاختطار، معبراً عن أمله في التمكن من توفير اللقاحات للمعلمين لكن الأمر يحتاج إلى دراسة والمزيد من الجهد ، وفق المملكة .

وتحدث عبيدات عن وجود بروتوكول "مهم" للحفاظ على الوضع الوبائي أثناء وجود الطلبة والمعلمين في المدارس، ويعتقد الوزير انه جيد ويحافظ على الوضع الوبائي "إن طُبق".

ودعا المعلمين ومدراء المدراس وأولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة إلى تطبيق البروتوكول بهدف استمرار التعليم داخل أسوار المدرسة.

وبشأن عودة الطلبة إلى الدراسة في الجامعات، أوضح عبيدات أن الجامعات ليست مسؤولية وزارة الصحة، مضيفاً "من ناحية وبائية فقط لا شك أن عودة الجامعات بأعداد كبيرة ووجود عدد كبير من الطلبة في صالات مغلقة له تأثير على الوضع الوبائي، لكن موضوع عودة الجامعات هو قرار للحكومة ولا يوجد قرار بالعودة حتى الآن".

وبعد وصول عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا الخميس إلى 25 إصابة، أعلن وزير الصحة عن تعرض مجموعة داخل الأردن للعدوى بالسلالة الجديدة من كورونا من قادمين مصابين من خارج الأردن.

"المصابون بالسلالة الجديدة كانوا معزولين في بيوتهم ولم يتم حجرهم مؤسسيا"، وفق الوزير الذي لم يستبعد ازدياد أعداد المصابين بالسلالة الجديدة.

وتحدث عن وجود طفرات أخرى يتم اكتشافها في الأردن وفي العالم باستمرار.