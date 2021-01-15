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دعا المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه خلاص اليمن من ميليشيا الحوثي

أدان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي، ‎المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة حاملة المتفجرات.



وقال في تغريدة له اليوم على حسابه في تويتر: "هذه أعمال إرهابية مُدانة بشدة مثلها مثل استهداف أفراد الحكومة اليمنية في العدوان على ‎مطار عدن الدولي، والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء".



وأضاف موجهًا خطابه للمجتمع الدولي قائلًا: "لا بد من موقف دولي حازم تجاه ذلك في سبيل خلاص شعب اليمن الشقيق من محنته".