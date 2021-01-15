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السفير "بامخرمة": استهداف بالصواريخ والطائرات أعمال إرهابية مُدانة بشدة

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السفير "بامخرمة": استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات أعمال إرهابية مُدانة بشدة السفير "بامخرمة": استهداف بالصواريخ والطائرات أعمال إرهابية مُدانة بشدة
دعا المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه خلاص اليمن من ميليشيا الحوثي

السفير

أدان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي، ‎المملكة العربية بالصواريخ والطائرات المسيرة حاملة المتفجرات.


وقال في تغريدة له اليوم على حسابه في تويتر: "هذه أعمال إرهابية مُدانة بشدة مثلها مثل استهداف أفراد اليمنية في العدوان على ‎مطار عدن الدولي، والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء".


وأضاف موجهًا خطابه للمجتمع الدولي قائلًا: "لا بد من موقف دولي حازم تجاه ذلك في سبيل خلاص شعب اليمن الشقيق من محنته".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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