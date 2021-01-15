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بعد القائمة السوداء وقبل رحيل "".. إيران إلى "حزمة عقوبات جديدة"

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بعد القائمة السوداء وقبل رحيل "ترامب".. إيران إلى "حزمة عقوبات جديدة" بعد القائمة السوداء وقبل رحيل "".. إيران إلى "حزمة عقوبات جديدة"
تضم قطاعي المعادن والأسلحة التقليدية وهدفها الأسمى تقليص البرنامج النووي

بعد القائمة السوداء وقبل رحيل

ذكرت وكالة "رويترز"، الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة قولها: إن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، خاصة بقطاعي المعادن والأسلحة التقليدية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فإن هذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد على إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي، ولم ترد وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتان على طلبات التعقيب.

وخلال الأسابيع الأخيرة كثفت إدارة ترامب ضغوطها على إيران، رغم أنها في أواخر ولايتها، وفي الأيام الماضية أعلنت واشنطن سلسلة عقوبات على قادة ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، الموالية لإيران، كما أعلنت عقوبات أخرى على 16 كيانًا.

وفي 5 من يناير الجاري فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قطاع الصلب الإيراني، كما أضافت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشرة كيانات وأحد الأفراد.

وعرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جملة من الأدلة بشأن علاقة وثيقة بين إيران وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي شن هجمات دموية في كثير من دول العالم.

وتميزت ولاية ترامب التي بدأت في 2017، بانتهاج سياسة صارمة إزاء إيران، تمثلت في الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات ضمن حملة "الضغط القصوى".

وقال مسؤولون أميركيون إنه لن يكون هناك إبطاء في حملة الضغط على إيران في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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