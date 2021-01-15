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العربية: إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن وإغلاق الطرق المؤدية للبيت الأبيض

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العربية: إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن وإغلاق الطرق المؤدية للبيت الأبيض العربية: إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن وإغلاق الطرق المؤدية للبيت الأبيض

مصراوي Masrawy

05:39 م الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:
أفادت فضائية العربية، بأن العاصمة الأمريكية واشنطن، تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة، لافتة إلى أنه تم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى البيت الأبيض.
وأضافت أن هناك عدد كبير للقوات الأمنية المنتشرة في العاصمة، بعد نحو أسبوع من الأحداث الدموية التي شهدها مبنى الكابيتول.
وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، عن أمله في أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسؤولياته الدستورية بشأن عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد .
وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "آمل أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسؤولياته الدستورية بشأن العزل بينما يعمل على الأعمال العاجلة الأخرى".
وفي بيانه ذكّر بايدن، أن أعمال العنف الدموية التي نفذها حشد من أنصار ترامب قبل أسبوع حين اقتحموا الكابيتول هي "هجوم إجرامي مخطط له ومنسق نفذّه متطرفون سياسيون وإرهابيون محليون حرّضهم الرئيس ترامب على هذا العنف. ما حصل كان تمردا مسلحا ضد الولايات المتحدة. ويجب محاسبة المسؤولين عنه"، حسبما نقلت "فرانس برس".

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