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واشنطن والرباط تنظمان مؤتمرا وزاريا بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء الغربية

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واشنطن والرباط تنظمان مؤتمرا وزاريا بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء الغربية واشنطن والرباط تنظمان مؤتمرا وزاريا بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء الغربية

مصراوي Masrawy

05:23 م الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:
نظمت الولايات المتحدة والمغرب، مؤتمرا وزاريا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء الغربية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، حسبما نقلت عنه "سكاي نيوز عربية"، إن "الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية".
من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الاجتماع يرشل إشارة مهمة إلى أن "الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود"، لافتا إلى أن "زخما جديدا برز لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي".
وأعلنت الولايات المتحدة الأحد الماضي، أنها بصدد فتح قنصلية لها في الداخلة بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وذلك في أعقاب الاعتراف الأمريكي بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
وتقول تقارير إعلامية إن مدينة الداخلة، الواقعة في جنوب الصحراء الغربية، يُتوقع أن يتوسع ميناؤها ليصبح قطبا بحريا إقليميا بالتعاون مع شركاء المغرب وحلفائه.

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