مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في عقار تحت الإنشاء بالمنصورة الجديدة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي سباك مصرعه صعقًا بالكهرباء، خلال استخدامه "هيلتي" لتكسير الخرسانة بعقار تحت الإنشاء بمدينة المنصورة الجديدة بالدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث النائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوصول عامل جثة هامدة "ادعاء صعق كهربائي".

انتقل الرائد أحمد لطفي، رئيس المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين وجود جثة "هيثم.ف.إ.د"،32 عامًا، سباك، ومقيم القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وبسؤال كل من "وائل.ا.ي"، 25عامًا، ساك، و"عابد.ز.ع"،21 عامًا، سباك ويقيمان بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة، أقرا أنة أثناء عملهما والمتوفى بعقار تحت الإنشاء بمنطقة المنصورة الجديدة طرف إحدى شركات المقاولات استخدم المتوفى "هيلتي"، وصعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 4/2021 عواض قسم جمصة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.