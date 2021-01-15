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رئاسة الحرمين تقدم الترجمة بعدة لغات لضيوف الرحمن

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رئاسة الحرمين تقدم الترجمة بعدة لغات لضيوف الرحمن رئاسة الحرمين تقدم الترجمة بعدة لغات لضيوف الرحمن
من خلال البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية

رئاسة الحرمين تقدم الترجمة بعدة لغات لضيوف الرحمن

خصصت رئاسة شؤون الحرمين إدارة للغات والترجمة تقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بكثير من اللغات العالمية من خلال الكثير من البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج .

وتقدم إدارة اللغات والترجمة عدة خدمات كالتوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع عدد من المترجمين منتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون (21) لغة، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة ، كما تتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على "FM"، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني منصة منارة الحرمين، وتوزيع سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.

وتعمل الرئاسة من خلال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم وعبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ (FM) والتطبيقات الذكية، "تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين" لإيصال خطبة عرفة لجميع الحجاج وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة من خلال عدة طرق كالترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافةً إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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