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لإجراء الصيانة.. إغلاق الكوبري الواصل بين الغربية والدقهلية 10 أيام

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لإجراء الصيانة.. إغلاق الكوبري الواصل بين الغربية والدقهلية 10 أيام لإجراء الصيانة.. إغلاق الكوبري الواصل بين الغربية والدقهلية 10 أيام

مصراوي Masrawy

05:10 م الجمعة 15 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري إغلاق الكوبري الواصل بين مدينة منية سمنود التابعة لمحافظة الغربية، وقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، والمار على نهر النيل لإجراء الهيئة أعمال الصيانة لمدة 10 أيام.

وتضمن بيان الهيئة، تنفيذ الصيانة للكوبري اعتبارًا من يوم السبت 16 يناير وحتى 25 يناير لمدة 10 أيام.

وأهابت الشركة بالمسافرين اتخاذ الطرق البديلة، وأخطرت إدارات المرور بالغربية والدقهلية لوضع الخطة البديلة للطريق المؤدية المحافظتين، وتعيين الخدمات المرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

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