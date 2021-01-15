وفاة رجل امن اردني بسلاح كان يحمله .... ولجنة تحقيق

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جى بي سي نيوز :- قال مصدر امني انه تم اسعاف احد رجال الامن من مرتب إقليم أمن العاصمة مساء اليوم للمستشفى من مكان عمله اثر اصابته بعيار ناري من سلاح كان يحمله ، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته وفتح تحقيق في الحادثة .

حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة والوقوف على ملابساتها.