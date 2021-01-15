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الأوقاف: "النور في القرآن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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الأوقاف: "النور في القرآن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة الأوقاف: "النور في القرآن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

مصراوي Masrawy

04:38 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان " النور في القرآن الكريم "، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وأكدت وزارة الأوقاف، على الأئمة بألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن
القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما في الصدور، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال في القرآن الكريم، لنضيئ بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع.


ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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