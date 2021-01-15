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بسبب "كورونا".. إغلاق 112 منشأة مخالفة في بني سويف

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بسبب "كورونا".. إغلاق 112 منشأة مخالفة في بني سويف بسبب "كورونا".. إغلاق 112 منشأة مخالفة في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:30 م الجمعة 15 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة ، وكذلك فض التجمعات المخالفة.

أسفرت الحملات عن تحرير 17 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفض 9 أسواق عشوائية على مستوى المراكز والمدن السبعة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، فضلا عن غلق 7 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، و105 محال ومنشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التي جرى إقرارها.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

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