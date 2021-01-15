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طائرة مسيرة مجهولة تقصف منشأة نفطية شمال سوريا

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طائرة مسيرة مجهولة تقصف منشأة نفطية شمال سوريا طائرة مسيرة مجهولة تقصف منشأة نفطية شمال سوريا

جي بي سي نيوز :- شنت طائرة مسيرة مجهولة هجوما على منشأة نفطية واقعة قرب مدينة الباب شمال غرب سوريا، وتقع ضمن سيطرة فصائل المعارضة السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة مسيرة مجهولة قامت بقصف حراقات بدائية لتكرير النفط، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في المكان.

وذكر المرصد السوري، أن حرائق كبيرة اندلعت في حراقات لتكرير النفط قرب قرية ترحين، ضمن مناطق نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي ، وفق "عربي21" .

وكانت طائرة مسيرة مجهولة استهدفت بالقنابل، في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، محيط معبر أم جلود، بالقرب من مدينة منبج شرق مدينة حلب.

وكانت انفجارات ضربت منطقة ترحين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة الباب شمالي حلب، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، نتيجة طائرة مسيّرة استهدفت بعدة قنابل منطقة الحراقات البدائية لتكرير النفط في القرية، بحسب ما ذكره المرصد السوري.

ولم يتم معرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية.

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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