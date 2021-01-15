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مناصرون لحزب المؤتمر يتظاهرون دعما لمطالب المزارعين الهنود

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مناصرون لحزب المؤتمر يتظاهرون دعما لمطالب المزارعين الهنود مناصرون لحزب المؤتمر يتظاهرون دعما لمطالب المزارعين الهنود

مصراوي Masrawy

04:19 م الجمعة 15 يناير 2021

نيودلهي- (بي بي سي):

تدخلت الشرطة الهندية لفض عدة احتجاجات نظمها حزب المؤتمر المعارض دعما لمطالب المزارعين في شانديغار، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في هاريانا وأوتار براديش، كما اعتقلت عددا من الناشطين في حزب المؤتمر، في غضون ذلك ، يجتمع زعماء المزارعين الهنود مع مسؤولين في دلهي في الجولة التاسعة من المحادثات.لبحث الخلافات حول القوانين الجديدة الخاصة بالإصلاح الزراعي.

و كانت المحكمة العليا أوقفت في وقت سابق تنفيذ القوانين وعينت لجنة لمعالجة هذه القضية، و يقول المسؤولون الحكوميون، إن الإصلاحات ستفيد المزارعين من خلال منحهم مزيدًا من التحكم في تخزين وبيع منتجاتهم ، لكن المزارعين يقولون إنهم بحاجة إلى تدابير وقائية ، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى من الأسعار.

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