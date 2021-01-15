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ضبط الشاب المتهم بتصوير مقاطع بملابس داخلية في دمياط

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ضبط الشاب المتهم بتصوير مقاطع فيديو بملابس داخلية في دمياط ضبط الشاب المتهم بتصوير مقاطع بملابس داخلية في دمياط

مصراوي Masrawy

04:28 م الجمعة 15 يناير 2021

ألقت قوات الأمن بدمياط، اليوم الجمعة، القبض على الشاب المتهم بتصوير مقاطع بملابس داخلية خلال تجوله في شوارع المحافظة.
وتقدم المحامي حمدي وهدان، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة عن عدد من أهالي محافظة دمياط، ضد شاب بتهمة نشر مقاطع فيديو مصورة أثناء ارتدائه ملابس داخلية، مطالبا بسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وبين المحامي، أن المقاطع التي جرى تداولها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الشاب "ب.ا"، العشريني، يمشي بوجه يخدش الحياء، مؤكدا أنه يستهدف الشهرة والتربح.
وأكد المحامي، في بلاغه، أن قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عامين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء في مكان عام.

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