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"خناقة".. تفاصيل سرقة "ختم النسر" من كلية التمريض في قنا واتهام 7 طلاب

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"خناقة".. تفاصيل سرقة "ختم النسر" من كلية التمريض في قنا واتهام 7 طلاب "خناقة".. تفاصيل سرقة "ختم النسر" من كلية التمريض في قنا واتهام 7 طلاب

مصراوي Masrawy

04:25 م الجمعة 15 يناير 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:
حررت جامعة جنوب الوادي في قنا بلاغا بسرقة "خاتم النسر"، من كلية التمريض، كما اتهم الموظف المسئول عن الختم 7 طلاب بسرقته.
التفاصيل بدأت بتلقي اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا، يفيد بسرقة خاتم شعار الجمهورية من داخل كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، كما اتهم الموظف 7 من الطلاب بسرقته.
أفادت تحريات المباحث، أنه حدثت مشادات بين الموظف المسئول عن الختم وبعض الطلاب، قام على إثرها الموظف بالتوقف عن العمل وعدم ختم أوراقهم فازدادت المشادات بينهم، بعدها بأيام اكتشف الموظف ضياع الختم.
وبعد فتح التحقيق مع الطلاب المتهمين والموظف المسئول، تقرر إخلاء سبيل الطلاب، ويجري استكمال التحقيقات في الواقعة، كما قررت جامعة جنوب الوادي إحالة الموظف المسئول للشئون القانونية لإهماله في الحفاظ على عهدته في العمل.

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