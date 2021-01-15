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صور.. وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المنشآت الرياضية

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صور.. وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المنشآت الرياضية صور.. وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المنشآت الرياضية

مصراوي Masrawy

04:15 م الجمعة 15 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، رفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فرع نادي سيتى كلوب كفر الشيخ، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بالفرع وإعطاء إشارة البدء في تجهيز النادي للافتتاح.

رافق الوزير والمحافظ، خلال جولتهما بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة المالكة لمشروع أندية سيتي كلوب.

قال الدكتور أشرف صبحي، إن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن المستفيد من ذلك التطوير هو المواطن نفسه، فسوف يجري تقديم خدمات رياضية، واجتماعية، تناسب جميع المواطنين في محافظات المختلفة.

في السياق أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ، أن شركة استادات القابضة لها دور كبير في تطوير استاد المدينة وتحويله إلى نادي سيتى كلوب ليضاهي أفضل الأندية الحديثة العالمية.

وقال محافظة كفر الشيخ، المحافظة أصبحت الآن تمتلك ناديًا يضاهي أكبر الأندية، ولا يقل عن نادي الجزيرة، نظرًا لما جرى توفيره من إمكانيات لتقديم ذلك النموذج الرائع".

وأضاف المحافظ إن كفر الشيخ تعيش أزهى عصورها، خاصة بعد افتتاح متحف كفر الشيخ القومي، وجاري العمل في حل مشكلة الإسكان الاجتماعي بتخصيص الأرض وبدء المجسات فيها، بجانب مشروعات خدمية متعددة، ومنها إنشاء مركز الأورام وغيره من المشروعات، وحاليًا تشهد إنشاء نادي كبير يضاهي نادي الجزيرة الرياضي.

وأكد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، أن الشركة تعمل وفق رؤية الدولة المصرية، على تطوير المنشآت الرياضية في جميع محافظات مصر، لخدمة الأهالي في المحافظات، وتقديم خدمات تناظر المقدمة لأفضل أندية القاهرة والإسكندرية، والعمل لا يتوقف ليلا ونهارًا في جميع الفروع الخمس عشر لنادي سيتي كلوب، وسوف يجرى افتتاح الفروع تباعًا لتكون متاحة للأعضاء.

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