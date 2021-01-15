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الإفتاء: تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة -

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الإفتاء: مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة - فيديو الإفتاء: تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة -

مصراوي Masrawy

04:28 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.

وأوضحت الدار -في موشن جرافيك، الجمعة، أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر.

واختتمت الدار فيديو الرسوم المتحركة برسالة مهمة وجهتها إلى الشعب المصري قالت فيها: "علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمي دولتنا وأن نفديها بأرواحنا ودمائنا".

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