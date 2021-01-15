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وزارة الإنتاج الحربي تطلق الفيديو الرابع من حملة «بنبني لبكرة»

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وزارة الإنتاج الحربي تطلق الفيديو الرابع من حملة «بنبني لبكرة» وزارة الإنتاج الحربي تطلق الفيديو الرابع من حملة «بنبني لبكرة»

مصراوي Masrawy

03:52 م الجمعة 15 يناير 2021

مصراوي

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الفيديو الرابع من حملة "بنبني لبكرة"، وهي حملة إعلامية أطلقتها الوزارة ليتم من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التي تشارك في تنفيذها وتعكس مساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة.

وتستهدف حملة "بنبني لبكرة" جذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة "الإنتاج الحربي" من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.

وخلال الفيديو الرابع من حملة "بنبني لبكرة" تم الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل علي إعادة استخدام المياه الرمادية والتي هي ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية.

ونوه الفيديو، إلى أنه سيتم استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها في تغذية صناديق الطرد في دورات المياه بالمساجد والمستشفيات والمباني الإدارية وري الحدائق والمساحات الخضراء وإعداد الخلطات الخرسانية وغسيل السيارات وأغراض التبريد في محطات الطاقة ومكافحة الحرائق، كما سيتم البدء بالمركز الطبي للإنتاج الحربى بحلوان كبداية لتنفيذ المشروع ثم التعميم على كل المباني الحكومية والإدارية والمستشفيات الحكومية والأماكن الدينية.

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