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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أطلق، اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، "مبادرة "شتى في مصر" في أول أيامها من أسوان أقصى المدن جنوبا في صعيد مصر.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير السياحة والآثار اليوم لمعبد إيزيس بأسوان بعد ترميمه.

وزار الوزير السوق السياحي، والتقى أصحاب البازارات، واستمع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.. كما حدثهم الوزير عن مبادرة " شتى في مصر"، والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وأهميتها في تنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأضاف الوزير أن الهدف من هذه المبادرة في المقام الأول هو دعم أصحاب البازارات والعاملين بالسياحة وتقديم العون لهم، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد.