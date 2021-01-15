جثة طافية تُثير الرعب في القليوبية.. والأهالي "غريب مش من المنطقة"

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مصراوي Masrawy

كتب- عاطف مراد:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، من انتشال جثة شخص عثر عليها بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور جثة شخص مجهول عثر عليها بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية.

انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الواقعة بقرية شبرا هارس بدائرة القسم وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مشتفى طوخ المركزي.

وأفاد بعض شهود العيان والأهالي بأنهم لم يتعرفوا على هوية صاحب الجثة قائلين : "غريب مش من المنطقة".

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية المتوفي للوقوف على ملابساتها، وجرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.