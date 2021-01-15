إغلاق وتشميع 3 مراكز دروس خصوصية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 3 مقار للدروس الخصوصية.

جرى إغلاق مركزين للدروس الخصوصية في حي هندي التابع للدلنجات، بالإضافة إلى إغلاق مركز آخر في الرحمانية.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.