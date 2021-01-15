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56% من الأمريكيين يؤيدون منع "" من الترشح لولاية ثانية

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56% من الأمريكيين يؤيدون منع "ترامب" من الترشح لولاية ثانية 56% من الأمريكيين يؤيدون منع "" من الترشح لولاية ثانية
في استطلاع للرأي أجرته "Abc news" بالتعاون مع "واشنطن بوست"

56% من الأمريكيين يؤيدون منع

كشف استطلاع للرأي أن 56% من الأمريكيين يؤيدون جهود الكونغرس لمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد من الترشح لولاية ثانية.
وطبقاً للاستطلاع الذي أجرته "Abc news" بالتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست" فإن 59% من المشاركين توقعوا أن ينظر التاريخ إلى ترامب على أنه رئيس "أقل من المتوسط" فيما صنف 48% فترة ولايته على أنها "فقيرة". كما أن 56% يؤيدون جهود الكونغرس عزله من منصبه ومنعه من تولي منصب منتخب مرة أخرى.
الاستطلاع أظهر، أن 9 من بين كل 10 أمريكيين يعارضون هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، ويقول سبعة من كل 10 إن ترامب يتحمل على الأقل بعض المسؤولية عنه.
ووفقاً للاستطلاع، قال 54% إنه يجب توجيه اتهامات جنائية لترامب بالتحريض على أعمال شغب لأنه شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، وأكثر من 66% قالوا إنه تصرف بشكل غير مسؤول في تصريحاته وأفعاله منذ الانتخابات.
وقال 51٪ إن أحداث الأسبوع الماضي في واشنطن، تركتهم أقل ثقة في استقرار الديمقراطية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن 20٪ فقط متشائمون بشأن مستقبل نظام الحكم في الولايات المتحدة.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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