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مناصفة بين الوزارة والجامعة.. الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه بالمجان لأئمة أسوان

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مناصفة بين الوزارة والجامعة.. الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه بالمجان لأئمة أسوان مناصفة بين الوزارة والجامعة.. الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه بالمجان لأئمة أسوان

مصراوي Masrawy

03:17 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لتسجيل درجتي الماجستير والدكتوراه بجامعة أسوان، بالمجان لجميع أئمة المحافظة.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها، الجمعة، أن المنحة ستكون بالمناصفة بين الوزارة وجامعة أسوان، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقده بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة الـ 50% الأخرى.

وأكدت أن الدارس لن يتحمل أي تكاليف دراسية ما دام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، وإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد.

وطالبت وزارة الأوقاف، الراغبين من أئمة أسوان في التسجيل لهذه المنح، تسجيل اسمه في الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان والذي وقعه الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أ. ح أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن برامج تدريب الأئمة في مجالات اللغة العربية، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع، ومهارات التواصل الإعلامي.

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