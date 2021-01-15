جميع القوات الأمريكية تغادر الصومال اليوم

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مصراوي Masrawy

مقديشو-(بي بي سي):

من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية تقريبًا الصومال مع نهاية اليوم. ولم يعلق الجيش الأمريكي على إعادة نشر القوة المكونة من 700 جندي ، لكنه قال إن التزامه تجاه الصومال سيظل متواصلا ولن تتوقف مراقبة أنشطة حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

بدأ التدخل الأمريكي الأخير في الصومال في عام 2007 وكانت مهمته الأساية تدريب الجيش الفيدرالي. لكن القوات الأمريكية الخاصة قتلت عددًا من قادة حركة الشباب من خلال سلسلة من الضربات الجوية وطائرات بدون طيار وإطلاق صواريخ كروز وحتى غارة كوماندوز محمولة على طائرات مروحية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد أمر في بداية ديسمبر 2020 بسحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال، المقدر عدد أفرادها بنحو 700 جندي، بحلول نهاية العام وبداية العام الجديد بعد قضائها سنوات طويلة في البلاد لمكافحة الإرهاب على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين.