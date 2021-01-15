أخبار عاجلة

أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جميع القوات الأمريكية تغادر الصومال اليوم

Print
جميع القوات الأمريكية تغادر الصومال اليوم جميع القوات الأمريكية تغادر الصومال اليوم

مصراوي Masrawy

02:56 م الجمعة 15 يناير 2021

مقديشو-(بي بي سي):

من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية تقريبًا الصومال مع نهاية اليوم. ولم يعلق الجيش الأمريكي على إعادة نشر القوة المكونة من 700 جندي ، لكنه قال إن التزامه تجاه الصومال سيظل متواصلا ولن تتوقف مراقبة أنشطة حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

بدأ التدخل الأمريكي الأخير في الصومال في عام 2007 وكانت مهمته الأساية تدريب الجيش الفيدرالي. لكن القوات الأمريكية الخاصة قتلت عددًا من قادة حركة الشباب من خلال سلسلة من الضربات الجوية وطائرات بدون طيار وإطلاق صواريخ كروز وحتى غارة كوماندوز محمولة على طائرات مروحية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، قد أمر في بداية ديسمبر 2020 بسحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال، المقدر عدد أفرادها بنحو 700 جندي، بحلول نهاية العام وبداية العام الجديد بعد قضائها سنوات طويلة في البلاد لمكافحة الإرهاب على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شبكة عيون الإخبارية