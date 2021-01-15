صور.. كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمدينة سمسطا ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت منطقة غرب مدينة سمسطا ببني سويف، انفجار ماسورة مياه رئيسية، اليوم الجمعة، بشارع 26 يوليو، عقب تعرض خط المياه لكسر مفاجئ نتج عنه تجمع كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي تسبب في توقف حركة الترجل والسير.

أدى تدفق المياه الشديد إلى شلل مروري بالمنطقة خاصة المرور من وإلى المستشفى المركزي، وبعض الشوارع والمحال التجارية في ظل التجاهل التام من مسئولي الوحدة المحلية.

وطالب الأهالي الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بسرعة التدخل والتوجيه بشفط المياه، وإصلاح العطل لتسيير حركة المرور بتلك المنطقة الحيوية من المركز.