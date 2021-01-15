صور .. افتتاح مسجد الشبان في بنها بعد تطويره

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتحت وزارة الأوقاف في القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد الشبان في بنها بعد تطويره، بحضور مصطفى عبدالحميد فرج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان والممثل القانوني.

وألقى خطبة الجمعة، الدكتور محمد نصار مدير المكتب الفني في قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، وتناولت الخطبة، فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي.

قال خطيب الجمعة إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة ولها فضل كبير في إرساء مبادئ التضامن، والتكافل الاجتماعي في المجتمع وجزء منها يمثل الصدقات التي تطهر النفس وتقي الإنسان وتمحو السيئات وجاء ذكرها بعد الصلاة لأهميتها.

وشدد خطيب الجمعة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ما تشهده البلاد من ظروف خاصة، مؤكدًا أن المساجد يجب أن تكون أول مكان تنطلق منه دعوات الالتزام والحفاظ على الأرواح و للوقاية من الوباء.