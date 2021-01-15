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"إنقاذ الفتى" يتفاعل.. ديوانية "بني شهر" تكرم البطل "الشهري"

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مقطع لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل.. وإنجاز يقابله دفعه لتحفيز الشباب

فيديو

لم تكتف ديوانية بني شهر بالإشادة بالبطل عامر الشهري نظير ما قام به من عمل بطولي أنقذ فيه فتى- 16عاماً- من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بوادي أعشار شمال غرب عسير، بل قررت تكريمه في خطوة تهدف لإظهار مشاعر الفخر والامتنان للعمل الذي قام به، وتحفيز الشباب السعوديين للمبادرة في البطولات الإنسانية التي تشكل واحدة من أبرز سمات المجتمع السعودي وخصائصه المميزة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية مقاطع يوثق ما قام به البطل عامر موسى الشهري من إنجاز بطولي محفوف بالمخاطر نظير إنقاذ الطفل الذي انهار به رصيف كان يقف عليه، قبل أن يلقيه في مجري السيل وتتخطفه مياهه.

مقاطع الفيديو التي وثقها المحيطون بالحادثة، أثارت إعجاب رواد وسائل التواصل، واستقطبت اهتمام محطات إخبارية محلية وعالمية، واستنطقت مجلس الشورى الذي أكد نائب رئيسه مشعل السلمي أن العمل الذي قام به الشهري يعكس نخوة الشعب السعودي وشهامته.

وكانت القنوات العالمية والعربية، والمواقع الإلكترونية للشبكة الأمريكية c.n.n وحسابات التواصل الاجتماعي لمؤثرين ومشاهير تناقلت الحادثة، وأوردت أبرز ردود الفعل الإيجابية التي حصدتها مبادرة الشهري لإنقاذ الطفل من الغرق والموت.

فيديو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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