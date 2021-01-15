مئات الآلاف يغادرون بريطانيا جراء جائحة كورونا

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

أظهرت دراسة بريطانية، اليوم الجمعة، أن مئات الآلاف غادروا المملكة المتحدة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال باحثون في مركز "ايكونوميك ستاتيستيكس سنتر أوف إكسيلنس" للإحصاءات الاقتصادية بلندن إن هناك "هجرة جماعية غير مسبوقة" للعاملين المولودين خارج بريطانيا.

وقال معدو الدراسة المستندة إلى بيانات سوق العمل: "يبدو أن الكثير من أعباء خسارة الوظائف خلال الجائحة وقع على العاملين غير البريطانيين وتجسد في عودة المهاجرين (لبلدانهم) بدلا من البطالة".

وكان الاتجاه ملحوظا على نحو خاص في لندن حيث أن واحدا بين كل خمسة سكان مولود في الخارج. وتراجع التعداد السكاني للعاصمة بواقع 700 ألف، بحسب الدراسة، مضيفة أن الرقم على مستوى البلاد يمكن أن يكون أكثر من 3ر1 مليون.

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فسوف تكون أكبر تراجع في التعداد السكاني البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا يشير دليل إلى أن أرقام مماثلة من الأشخاص البريطانيين الذين يعيشون في الخارج يعودون إلى بريطانيا.

ولكن الباحثين قالوا إن هذا يمكن أن يكون اتجاها مؤقتا مشيرين إلى أن العاملين من الخارج قد يعودون بعد زوال الجائحة.

يعتمد الاقتصاد البريطاني على العاملين الأجانب وهو ليس مهددا فحسب بالهجرة جراء الجائحة، فالكثير من الصناعات أيضا تخشى خسارة العمال المهرة جراء مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وتطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن الهجرة.

وهناك أيضا اتجاه آخر يتسبب في قلق وتصفه شركة "بي دبليو سي" الاستشارية بـ"انخفاض المواليد" والتي قالت إن الكثير من الازواج يرجئون الانجاب جراء الغموض الناتج عن الجائحة.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى أقل معدل مواليد منذ 1900، بحسب ما قالته "بي دبليو سي" في أوائل يناير الجاري.

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 27ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 86163 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7580 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.