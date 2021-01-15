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مصراوي Masrawy

كتبت – إيمان محمود

خلال أربع وعشرين ساعة، شهدت إندونيسيا وقوع سلسلة من الزلازل المُدمرة تسببت فيما لا يقل عن ثلاثة انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء وموت وإصابة مئات الأشخاص، وفرار آلاف السكان المذعورين من المناطق التي يقطنون بها.

ففى جزيرة سولاويسي الواقعة في إندونيسيا، وقع زلزال قوته 5.9 درجة، أمس الخميس، وألحق أضرارا بعدد من المنازل. وبعد ساعات شهدت المنطقة نفسها زلزال آخر بقوة 6.2 درجات، شعر به السكان بقوة لمدة بلغت حوالي 7 ثوان.

وقال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا دويكوريتا كارناواتي خلال مؤتمر صحفي، إن هزات ارتدادية قوية قد تعقب هذا الزلزال، مضيفا أن ما لا يقل عن 26 هزة وقعت بعد زلزالين قويين في المنطقة منذ بعد ظهر أمس الخميس.

كما أكدت وكالة التخفيف من أثر الكوارث، إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.

ولقي 35 شخصا على الأقل حتفهم حتى الآن، وذكر دارنو مجيد رئيس هيئة الحماية المدنية في الاقليم، في تصريحات لشبكة "مترو تي.في" الاخبارية، أن معظم القتلى سقطوا في مدينة ماموجو، عاصمة الاقليم.

وقال دارنو إن عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض مازالت جارية.

وأدى الزلزال إلى انهيار عشرات المنازل وترك عددا كبيرا من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض، فيما حذرت السلطات من تسونامي إذا تعرضت الجزيرة لمزيد من الزلازل.

من جهة أخرى، أشار محمد إدريس، سكرتير حاكم الاقليم، إلى انهيار مستشفيين ومبنى يضم مقر الحكومة الإقليمية، مما أدى إلى محاصرة شخصين على الأقل تحت الأنقاض.

وأضاف: "يمكننا سماع أصواتهم لكنهم لا يستطيعون الحركة".

وفي وقت سابق، قال المسؤول عن فرق الإنقاذ في مدينة ماموجو المتضرّرة من الزلزال لوكالة "فرانس برس": "المستشفى دُمّر. انهار. هناك مرضى وأفراد من طاقم المستشفى محاصرون بين الأنقاض ونحن نحاول إخلاءهم".

ورجّح أن يكون عدد المحاصرين ما بين 10 و20 شخصاً، من دون أن يتمكّن من تأكيد ما إذا كانوا على قيد الحياة.

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن أكثر من 600 شخص أصيبوا بجروح، من بينهم نحو 200 في حالة خطيرة.

وقال مسؤولون إن الزلزال تسبب في نزوح أكثر من ألفي شخص وحدوث ثلاثة انهيارات أرضية على الأقل واغلاق الطرق التي تربط ماموجو وماجين، وهي بلدة أخرى تضررت بشدة.

أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الزلزال الذي ضرب جزيرة سلاويسي الإندونيسية صباح اليوم الجمعة بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص بشكل مؤقت في 10 مواقع للإجلاء.. متوقعا أن ترتفع هذه الأرقام.

من جهته، قال المتحدث باسم المكتب في جنيف يانس ليركا -في تصريح اليوم- إن الزلزال أدى إلى أضرار جسيمة في مدينة ماجينى، بما في ذلك مستشفى مكون من خمسة طوابق، كما تضرر مكتب الحاكم وفندقان ومركز تجاري وأكثر من 300 منزل، لافتا إلى أن الكهرباء وشبكة الاتصالات وإمدادات الوقود قد تعطلت.

ونوه المتحدث الأممي إلى أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالحكومة الإندونيسية وأنها على استعداد لدعم الاستجابة هناك.

وأعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء، جرّاء الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة.

كما أعربت مصر -في بيان لوزارة الخارجية- عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين.. مؤكدة تضامنها حكومةً وشعباً، ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا المصاب الأليم.