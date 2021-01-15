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رفضت خطبته فشوهها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لاعتداء مسجل خطر على فتاة بأوسيم

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رفضت خطبته فشوهها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لاعتداء مسجل خطر على فتاة بأوسيم رفضت خطبته فشوهها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لاعتداء مسجل خطر على فتاة بأوسيم

مصراوي Masrawy

02:40 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض.

تبين بالفحص أن المجني عليها فتاة (19 سنة مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم) والمشكو في حقه (سائق توك توك يدعى "سلامة" له معلومات جنائية، ومقيم بذات دائرة المركز).

تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم توصلت إلى أنه أثناء سير المجني عليها بمنطقة سكنها قام المشكو في حقه بالتعدي عليها بسلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابتها بجروح قطعية؛ لسابقة رفض أهليتها خطبتها له وارتباطه بها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاوني مباحث أوسيم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الدعم النفسي والقانوني للمجني عليها.

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