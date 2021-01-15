رئيس القطاع الديني بالأوقاف يوقع بروتوكول تعان مع جامعة أسوان

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

وقع الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الجمعة، في حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويأتي ذلك لتعزيز التعاون وبين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، في ذلك وفِي العديد من المجالات، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

وتضمن بروتوكول التعاون عقد دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب، بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام، إضافة إلى تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وقع بروتوكول مع جامعة عين شمس وجامعة الأزهر الشريف، قائلا :" إن هذه البروتوكولات تهدف إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية ، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات.

وتابع: «كما يهدف إلى إبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعا».