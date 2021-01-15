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من أجل الترويج.. وزارة السياحة تستعين بـ"العطارة الأسوانية"

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من أجل الترويج.. وزارة السياحة تستعين بـ"العطارة الأسوانية" من أجل الترويج.. وزارة السياحة تستعين بـ"العطارة الأسوانية"

مصراوي Masrawy

02:34 م الجمعة 15 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قال وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العنانى، أنه جرى اختيار صور العطارة الأسوانية للترويج للمحافظة على موقع الوزارة بعد الشكاوى من عزوف السائحين عن زيارة السوق السياحي ما يساهم في عودة الزائرين مرة أخرى.

وأضاف وزير السياحة خلال تفقده لمشروع تطوير السوق السياحى وميدان المحطة بأسوان أن مجلس الوزراء وافق على مد ساعات فتح البازارات والكافيهات والمطاعم حتى الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشرة شتاء على أن يجرى زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.

وأوضح العناني أن موافقة مجلس الوزراء على تلك التوقيتات يرجع إلى أن زوار المدن السياحية تحديدا يفضلون السهر حتى يسمح لهم الوقت بالتسوق.

وكان وزير الأثار والسياحة افتتحا اليوم الجمعة معبد إيزيس بأسوان بعد ترميمه.

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