"فريضة الزكاة".. موضوع خطبة الجمعة لوزير الأوقاف في أسوان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي" من داخل أروقة المسجد الجامع بمدينة أسوان، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة في الخطبة على أهمية الالتزام بفريضة الزكاة باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي من خلال سد حوائج الفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم وخاصة وقت الأزمات والجوائح.

لافتاً إلى أنه يستحب إخراج الزكاة عند الكروب والشدائد وتدبير العلاج واللقاحات للفقراء.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة لحرصه المستمر على مشاركة أهالي المحافظة بالعيد القومي، بجانب الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى ، فضلاً عن دورها الهام فى التوسع لإنشاء وعمارة المساجد ودور العبادة، وشهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة افتتاح 18 مسجد بمختلف القرى والمدن، كما أشاد محافظ أسوان بالجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف وحرصها المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى مواكبة التطور وتساهم في تجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين الوسطية والسماحة وتحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري الأصيل .