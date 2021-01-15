أخبار عاجلة

أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإسلامية والقضائية" بالشورى تناقش مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية

Print
"الإسلامية والقضائية" بالشورى تناقش مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية "الإسلامية والقضائية" بالشورى تناقش مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية
عبر الاتصال المرئي.. برئاسة "الفيفي"

عقدت لجنةُ الشؤون الإسلامية والقضائية -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة الموضوعات المحالة إليها وتقديم مرئياتها حيالها، تمهيداً لتقديم تقاريرها للمجلس في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، والذي أحيل إلى اللجنة لدراسته، مبيناً أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وَفْقاً للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية.

وأشار الدكتور "الفيفي" إلى أن مشروع النظام يتضمن ثمانية أبواب تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء.

وأكد رئيسُ اللجنة أن مشروع النظام المقترح يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وقد انتهت اللجنة إلى إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح نظام الصلح عن القصاص المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، كما ارتأت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة، تمهيداً لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

شبكة عيون الإخبارية