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حرس الحدود: القبض على (94) متورطًا حاولوا تهريب مواد مخدرة في عدد من مناطق المملكة

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(75) في جازان و(13) بعسير و(6) متهمين بنجران

حرس الحدود: القبض على (94) متورطًا حاولوا تهريب مواد مخدرة في عدد من مناطق المملكة

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود - بفضل الله وتوفيقه - من إحباط محاولات تهريب لـ (974) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(37.537) طنًا من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و(265) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و(88) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و(12912) قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.
وأوضح المقدم القريني، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم (94) متهماً، منهم (75) في منطقة جازان، و(13) في منطقة عسير، و(6) متهمين في منطقة نجران، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود مستمرون، بعون الله وتوفيقه، وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.

حرس الحدود: القبض على (94) متورطًا حاولوا تهريب مواد مخدرة في عدد من مناطق المملكة

حرس الحدود: القبض على (94) متورطًا حاولوا تهريب مواد مخدرة في عدد من مناطق المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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