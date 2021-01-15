صور.. حملات تفتيشية على الصيدليات بالقوصية في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات بمركز ومدينة القوصية لمراجعة تراخيصها، والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

شارك في الحملة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، والدكتور أحمد مرعي مدير عام التفتيش الصيدلي، وعضوية مفتشي إدارة الصيادلة والطب الوقائي وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات رقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإحكام الرقابة وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أية أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.